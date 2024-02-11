Вдоль трассы Прибрежный-Голубево вырубили придорожную дубово-ясеневую аллею (видео)

Вдоль трассы, соединяющей поселки Прибрежный и Голубево, вырубили придорожную аллею из дубов и ясеней. Фото и видео спиленных деревьев опубликовали несколько региональных пабликов и телеграм-каналов. «Новому Калининграду» в региональном министерстве развития инфраструктуры пояснили, что уже предупреждали население о скором ремонте дороги.



«Ее расширять будут, плюс тротуары построят, велодорожку и уличное освещение сделают», — сообщили в пресс-службе министерства.

В середине января в министерстве рассказывали, что намерены капитально отремонтировать почти 6 км дороги от Мамоновской трассы до поселка и станции Голубево.

Подрядчик на этот участок дороги был выбран еще 11 декабря, а к работам он собирался приступить весной. Согласно порталу Госзакупок, подряд без снижения первоначальной цены (724 001 063 рублей) выиграла компания «Балтдормостстрой», которая также занимается реконструкцией километрового участка Аллеи Смелых.

«Протяженность ремонта — 5,8 км, — добавили в пресс-службе министерства. — Завершение капитального ремонта — в октябре 2025 года».