Вдоль трассы Прибрежный-Голубево вырубили придорожную дубово-ясеневую аллею (видео)

Вдоль трассы Прибрежный-Голубево вырубили придорожную дубово-ясеневую аллею (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Вырубки зеленых зон

Вдоль трассы, соединяющей поселки Прибрежный и Голубево, вырубили придорожную аллею из дубов и ясеней. Фото и видео спиленных деревьев опубликовали несколько региональных пабликов и телеграм-каналов. «Новому Калининграду» в региональном министерстве развития инфраструктуры пояснили, что уже предупреждали население о скором ремонте дороги.

«Ее расширять будут, плюс тротуары построят, велодорожку и уличное освещение сделают», — сообщили в пресс-службе министерства.

В середине января в министерстве рассказывали, что намерены капитально отремонтировать почти 6 км дороги от Мамоновской трассы до поселка и станции Голубево.

Подрядчик на этот участок дороги был выбран еще 11 декабря, а к работам он собирался приступить весной. Согласно порталу Госзакупок, подряд без снижения первоначальной цены (724 001 063 рублей) выиграла компания «Балтдормостстрой», которая также занимается реконструкцией километрового участка Аллеи Смелых.

«Протяженность ремонта — 5,8 км, — добавили в пресс-службе министерства. — Завершение капитального ремонта — в октябре 2025 года».

Улучшить транспортную доступность микрорайона Новое Голубево обещала в конце ноября прошлого года министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter