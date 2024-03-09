В конституции Франции закрепили право женщин на аборт

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 марта подписал закон, закрепляющий право женщин на прерывание беременности в конституции страны. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает «Коммерсант».



Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции. В нее добавили статью, которая гласит, что «право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом».

Ранее закрепление права женщин на прерывание беременности на высшем законодательном уровне одобрил Сенат республики. «За» проголосовали 267 сенаторов, 50 выступили против.