Погода в Калининграде 10 марта

Все новости по теме: Стихия

Днем в воскресенье, 10 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная прохладная погода, без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +8°C. Ветер восточный, 5 метров в секунду, давление — 760 миллиметров. Ночью облачно, без осадков, температура 0...−2°C.

В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух днем прогреется до +6°C. На востоке области ожидается +8°C, ночью заморозки до −5°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», утром ожидается до +1°C , днем +7°C. Ясно, ветер слабый. Влажность 57%. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до 0°C, осадков не ожидается.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 10 марта не ожидается. Высота волн в Балтийском море составит 1,5-2 м. Уровень воды в реках области не приближается к опасным значениям.

Портал «Метеонова» отмечает, что в настоящее время в регионе идет цветение ольхи, что может привести к ухудшению самочувствия у людей, страдающих аллергией на пыльцу: «Утром и днем 10 марта малооблачно, пыление усилится. Утром ветер: возможен перенос из зон пыления».



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter