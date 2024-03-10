Погода в Калининграде 10 марта

Днем в воскресенье, 10 марта, в Калининградской области ожидается малооблачная прохладная погода, без осадков. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +8°C. Ветер восточный, 5 метров в секунду, давление — 760 миллиметров. Ночью облачно, без осадков, температура 0...−2°C.



В приморских муниципалитетах днем будет прохладнее. По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух днем прогреется до +6°C. На востоке области ожидается +8°C, ночью заморозки до −5°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», утром ожидается до +1°C , днем +7°C. Ясно, ветер слабый. Влажность 57%. В ночь на понедельник столбик термометра опустится до 0°C, осадков не ожидается.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 10 марта не ожидается. Высота волн в Балтийском море составит 1,5-2 м. Уровень воды в реках области не приближается к опасным значениям.

Портал «Метеонова» отмечает, что в настоящее время в регионе идет цветение ольхи, что может привести к ухудшению самочувствия у людей, страдающих аллергией на пыльцу: «Утром и днем 10 марта малооблачно, пыление усилится. Утром ветер: возможен перенос из зон пыления».