Погода в Калининграде 11 марта

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В начале недели антициклон сместится своим центром на юг России, а на его место «встанет» циклоническая ложбина над Европой, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области. По данным экспертов, характер погоды сменится с антициклонического на циклонический — будет преобладать облачность, ночные морозы прекратятся, временами ожидаются небольшие дожди, а за счет увеличения барического градиента в понедельник сохранится сильный ветер.

«Вместе со сменой синоптической обстановки к региону поступят более теплые воздушные массы, поэтому температурный фон будет в среднем на 2-4°С выше климатической нормы», — отмечает телеграм-канал.

Днем в понедельник, 11 марта, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7°C. Ветер восточный, 5 метров в секунду, давление — 759 миллиметров. Ночью облачно, дождь, температура +3°C.

По данным синоптиков, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух днем также прогреется до +7°C. На востоке области ожидается +8°C, в ночь на вторник +2°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда», дождь будет только вечером. Утром ожидается ясная погода, температура воздуха до +1°C , днем пасмурно, +7,7°C. Влажность 54%. В ночь на вторник столбик термометра опустится до +3°C, осадков не ожидается.

Портал «Метеонова» отмечает, что в настоящее время в регионе продолжается цветение ольхи, что может привести к ухудшению самочувствия у людей, страдающих аллергией на пыльцу: «Утром ощутимый ветер: возможен перенос из зон пыления».

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