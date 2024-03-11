«Индекс блинов» выявил высокие цены в Калининградской области

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Стоимость набора продуктов, из которого можно приготовить 20 блинов, составляет в Калининградской области 146 рублей. В среднем по стране показатель держится на уровне 134 рублей. За год «индекс блинов» составил порядка 9%. Исследование о стоимости приготовления блюда в разных регионах России провели эксперты компании Bankiros.ru.

Для расчётов учитывался следующий набор ингредиентов:

  • питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности — 1 литр,

  • куриные яйца — 2 штуки,

  • пшеничная мука — 500 грамм,

  • сахарный песок — 100 грамм.

В Калининградской области их стоимость, по данным Росстата, составляет 78, 28, 31 и 9 рублей соответственно. Соль и растительное масло в расчёт не брали.

Дешевле всего, по данным исследования, приготовить блины в Мордовии (111 рублей). В противоположном конце рейтинга — Магаданская область (241 рубль).

В 2023 году «индекс блинов» в России составил 7%.

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