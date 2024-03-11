В Калининграде подрядчика оштрафовали за срыв сроков капремонта поликлиники

Прокуратура Московского района Калининграда провела проверку и выявила нарушения в исполнении подряда на капремонт детской поликлиники. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе проверки было установлено, что компания-подрядчик не завершила в установленный срок работы по контракту на капитальный ремонт здания детской поликлиники в Калининграде. По постановлению прокурора генеральный директор подрядной организации привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом) с назначением наказания в виде штрафа в размере более 400 тыс. рублей. Завершение работ находится на контроле прокуратуры.