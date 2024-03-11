На Куршской косе объявили пожароопасный период

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На Куршской косе с 11 марта объявили пожароопасный период, сообщили в пресс-службе национального парка.

«Для Куршской косы проблема пожаров является особенно острой. Узкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом, постоянно продуваемая ветром, сегодня благодаря усилиям нескольких поколений немецких, советских и российских лесоводов покрыта густым покровом разнообразных ценных пород деревьев. Среди них спасительница Куршской косы от песчаной катастрофы — сосна горная. В настоящий момент эта порода свою функцию выполнила и постепенно заменяется посадками сосны обыкновенной и березы. Однако этой чрезвычайно пожароопасной породы в парке еще очень много», — рассказали сотрудники нацпарка.

По их словам, любое возгорание на территории Куршской косы может привести к серьезным последствиям. «Постоянный ветер способствует моментальному распространению огня, может начаться верховой пожар, самой сложной степени тушения; подобной силы пожар разгорелся вблизи пос. Морское в июле 2014 года — его последствия устраняются до сих пор», — подчеркнули специалисты.

В пресс-службе отметили, что на Куршской косе растут редкие и ценные породы растений, специально привезенные с разных концов света и испытанные на приживаемость в условиях песчаной катастрофы. Их утрата из-за пожара может стать необратимой для национального парка. «На Куршской косе обитает 80% всей фауны Калининградской области, коса служит своеобразным мостом для перелетных птиц, среди животных, птиц, земноводных и пресмыкающихся есть редкие и краснокнижные виды — все они гибнут во время пожара», — пояснили сотрудники.

В нацпарке также напомнили, что разводить костры на Куршской косе запрещено, пользоваться открытым огнем можно только в мангале на территории турбаз и гостевых домов. Штраф за разведение огня в других местах составляет от 3 до 4 тысяч рублей.



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