Горвласти планируют построить новую газовую котельную в Чкаловске в 2027 году

Горвласти планируют построить новую газовую котельную в Чкаловске в 2027 году
Фото: сервис "Яндекс Панорамы"
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Власти Калининграда выделяют порядка 11 млн рублей на разработку проекта новой газовой котельной на ул. Докука в Чкаловске. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 марта. Итоги аукциона планируют подвести 21 марта.

Подрядчику предстоит выполнить комплекс инженерных изысканий, а также разработать проектную и рабочую документацию по объекту: «Строительство газовой котельной „Чкаловск“ по ул. Докука в г. Калининграде с переключением на неё потребителей». Работы запланированы в рамках инвестиционной программы «Калининградтеплосети». Источник финансирования — собственные средства муниципального предприятия. Построить планируют два объекта: здание котельной и линейное сооружение сети теплоснабжения. Проектно-изыскательные работы намечены на 2024-25 годы, строительно-монтажные — на 2026-27. Предельная стоимость строительства объекта — около 153 млн рублей. Предполагается, что основным топливом для котельной станет природный газ, резервным — дизельное топливо.

Как отметили в пресс-службе администрации Калининграда, необходимость строительства новой РТС «Чкаловск» связана с тем, что «прежняя морально и физически износилась, с каждым годом её обслуживание превращается во всё более мощный „генератор“ убытков „Калининградтеплосети“. Особенно летом, когда фактическое потребление энергии для обеспечения микрорайона горячей водой становится почти в три раза меньше установленной мощности. Старое оборудование не позволяет регулировать этот процесс, поэтому излишки пара попросту сбрасываются в воздух».

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