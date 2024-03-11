В Калининградскую область завезли 29 тонн заражённых томатов

В двух партиях свежих томатов весом более 29 тонн, поступивших в Калининградскую область из Турции, обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.



Наличие карантинного заболевания было подтверждено лабораторными исследованиями Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных. При этом продукция поступила на территорию региона с документами, удостоверяющими её фитосанитарную безопасность. Сотрудники регионального управления Россельхознадзора запретили выпуск заражённых партий томатов, чтобы не допустить распространение заболевания на территории РФ.

Отмечается, что вирус коричневой морщинистости плодов «может легко передаваться через заражённые инструменты, руки, одежду, почву и непосредственно от растения к растению». Это опасный патоген овощных культур закрытого грунта — томата и перца. Симптомы — пожелтение листьев, коричневые морщинистые пятна на плодах — развиваются в течение 12-18 дней после заражения.

В феврале в Калининградской области уничтожили более трёх тонн томатов из Турции, заражённых указанным заболеванием.