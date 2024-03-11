Более 60 млн рублей выделяется на строительство «снегосплавного» пункта

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Администрация Калининграда выделяет на строительство первого снегоплавильного пункта более 60 млн рублей. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии.

Мощность будущего «снегосплавного пункта» оценивают в 1920 кубометров в сутки. Способ финансирования проекта — субсидия. На его подготовку потребуется 6,7 миллиона рублей. Как указано в документах, разработку документации планируют закончить в декабре 2024 года, а реализовать проект в 2024-2025 году.

Стоимость «снегосплавного пункта» оценивается в 55,7 миллиона рублей в нынешних реалиях и в 62,4 «в ценах соответствующих лет». Работы планируется начать в марте 2025 и выделить на них 4 месяца.

В декабре 2021 года глава администрации Калининграда Елена Дятлова рассказывала журналистам, что городские власти размышляют над приобретением снегоплавильной машины, чтобы не вывозить снег, а плавить его на месте, отправляя талую воду в ливневую канализацию. В 2022 году первый заместитель главы администрации города Игорь Шлыков сообщил, что от этого приобретения было решено отказаться.

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