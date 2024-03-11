Более 60 млн рублей выделяется на строительство «снегосплавного» пункта

Администрация Калининграда выделяет на строительство первого снегоплавильного пункта более 60 млн рублей. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте мэрии.



Мощность будущего «снегосплавного пункта» оценивают в 1920 кубометров в сутки. Способ финансирования проекта — субсидия. На его подготовку потребуется 6,7 миллиона рублей. Как указано в документах, разработку документации планируют закончить в декабре 2024 года, а реализовать проект в 2024-2025 году.

Стоимость «снегосплавного пункта» оценивается в 55,7 миллиона рублей в нынешних реалиях и в 62,4 «в ценах соответствующих лет». Работы планируется начать в марте 2025 и выделить на них 4 месяца.