Зеленоградский суд отправил в колонию строгого режима неплательщика алиментов

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39-летний житель Зеленоградска получил срок за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

С июля 2013 года мужчина был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего сына. Однако данное обязательство он не выполнял, за что был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ. Даже после этого к выплате алиментов на содержание ребенка должник не приступил, в результате по состоянию на ноябрь прошлого года у него образовалась задолженность по алиментам в размере 717 509, 65 рублей.

При назначении наказания суд учел состояние здоровья подсудимого, признание им вины, раскаяние в содеянном. Отягчающим обстоятельством признан рецидив преступлений. Приговором Зеленоградского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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