Погода в Калининграде 12 марта

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Во вторник, 12 марта, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода, небольшой дождь. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +6°C. Ветер юго-восточный, 3 метра в секунду, давление — 759 миллиметров. Ночью облачно, небольшой дождь, температура +3°C.

По данным синоптиков, на побережье во вторник днем будет традиционно прохладнее: в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске воздух днем прогреется до +5°C. На востоке области ожидается +7°C, в ночь на среду +1°C. На всей территории области — небольшой дождь.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде ожидается пасмурная погода, небольшой снег с дождем. Утром температура воздуха — +2,8°C , днем +4,9°C, вечером +5°C. Влажность 87%. В ночь на вторник столбик термометра опустится до +4,3°C, осадков не ожидается.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 12 марта не ожидается. Видимость 3-7 км, в дожде 1-2 км. Высота волн в Балтийском море у побережья области составит 0,5 м. Уровень воды в реках области не приближается к опасным значениям.

Портал «Метеонова» отмечает, что в настоящее время в регионе продолжается цветение ольхи. Однако утром во вторник ожидается прохладная погода, в связи с чем пыление заметно уменьшится.

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