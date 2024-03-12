С 1 апреля в России вступает в силу закон, усложняющий перепланировку квартир

С 1 апреля в РФ должен вступить в силу закон, уточняющий в том числе правила перепланировки жилья. Например, ею признают изменение границ помещений и образование новых, изменение внутренней планировки квартир. Об этом сообщает «РИА Недвижимость».



Раньше объединение помещений в одной или нескольких квартирах, считалось реконструкцией (такую позицию сформулировал Верховный суд). Теперь по новому закону это считается перепланировкой, отмечает агентство.

«Согласовывать перепланировку придется, если вы хотите увеличить или уменьшить площадь квартиры, изменить границы помещения, создать новое помещение, например, разделить одну комнату на две или сделать кладовую, поменять внутреннюю планировку квартиры», — приводит слова руководителя «Контур. Недвижимости» Константина Ташлыкова «РИА Недвижимость». Согласования потребуют даже «несерьезные» изменения: перенос дверного проема или демонтаж встроенных шкафов.

Порядок переоформления планировки тоже обновится. После завершения ремонта собственник должен будет получить акт приемки, заказать новый технический план у кадастрового инженера и передать этот план в Росреестр, чтобы ведомство внесло изменения в ЕГРН. Только после этого перепланировка будет официально считаться завершенной.

Юрист отметил, что общего списка разрешенных при перепланировке работ все еще нет, а список запретов схож: «Например, ни в одном регионе не разрешат: установить водяные теплые полы и подключить их к системе общедомового отопления, поставить батареи на лоджии или балконе, пристроить лоджию, если квартира находится не на первом этаже, объединить кухню и гостиную, если у вас стоит газовая плита», — объяснил Ташлыков «РИА Недвижимости».