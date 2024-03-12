Ремонт автодороги на Куршской косе обещают начать 13 марта

Ремонт дороги Зеленоградск-Морское на Куршской косе собираются начать в эту среду. Как сообщает пресс-служба национального парка, подрядчик собирается приступить к работе на участке от Лесного до Визит-центра национального парка (с 10 по 15 км).



«В связи с ремонтом закрывается парковка на 18-м километре (после т/б „Дюны“), — добавляют в пресс-службе. — Приносим извинения за временные неудобства, просим соблюдать осторожность и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки на Куршскую косу!»

Аукцион по ремонту дороги на Куршской косе выиграл единственный заявившийся подрядчик — ООО «СП Балтдормостстрой». Работы будут выполнены за максимальную сумму — 862 млн рублей. Завершить ремонт планируется до конца октября 2024 года. Региональное министерство развития инфраструктуры опубликовало предупреждение, что из-за дорожных работ некоторым туристам придется отказаться от поездок на косу и «выбрать другие места отдыха».

В ноябре прошлого года подрядчик пообещал, что дорожные работы на Куршской косе не обернутся транспортным коллапсом.

«Ремонт будет проводиться захватками по 300-500 метров, по одной стороне, — пояснял директор компании „Балтдормостстрой“ Алексей Акулов. — Реверсивное движение организуем. Уложим, продвинемся дальше, в день мы так по три раза можем передвигаться, то есть по полтора километра в сутки делать».