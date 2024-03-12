На смотровой площадке Верхнего озера установили 16 киосков (фото)

На смотровой площадке Верхнего озера появились 16 киосков, обшитых деревом (два из них с экранами). Для чего торговые точки планируется использовать, и можно ли будет их оттуда убрать, «Новый Калининград» выяснил у пресс-службы горадминистрации.



«Торговые точки установили в рамках туркода, — пояснили в мэрии Калининграда. — Они будут использоваться под ярмарки, которые будут проводиться в разных частях города».

Объявление о закупке киосков было опубликовано еще в начале декабря прошлого года. Горадминистрация была готова потратить на 14 киосков 9 999 997 рублей (на два киоска с экранами была отдельная закупка). В итоге, цена была снижена до 7 750 000 рублей.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Отдельно оговаривалось, что для будущих участников ярмарки торговые места собираются предоставлять бесплатно. «Новому Калининграду» в пресс-службе уточнили, что торговые точки не будут стоять на озере постоянно, и смогут «кочевать» по городу.

О намерении приобрести торговые павильоны с экранами и без горвласти сообщали еще в ноябре прошлого года. Сообщалось, что основой киосков должны быть «конструкции из металла, обитые лиственницей».