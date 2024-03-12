Россельхознадзор: АО «Молоко» незаконно увеличивало вес продукции

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Калининградские предприятия АО «Молоко» и ООО «Гастроном» незаконно увеличивали вес своей продукции (молочная и мясная продукция). Управление Россельхознадзора по Калининградской области зафиксировало восемь таких случаев в феврале 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба управления.

«В частности, на предприятии АО „Молоко“ уполномоченное лицо по оформлению ЭВСД (электронных ветеринарных сопроводительных документов) систематически добавляет изменения в записи складского журнала по увеличению веса, что говорит о вводе в оборот продукции неизвестного происхождения», — указано в сообщении.

ООО «Гастроном» во время инвентаризации добавляло подконтрольную продукцию «без входящих электронных ветеринарных сертификатов, что говорит о вводе в оборот продукции неизвестного происхождения», отметили в надзорном ведомстве.

Управление направило пять предостережений о недопустимости нарушений и также шесть предупреждений тем, кто уполномочен работать с электронными ветеринарными документами. В итоге уполномоченным был ограничен доступ в государственную информационную систему в области ветеринарии.

Получить комментарий корреспонденту «Нового Калининграда» не удалось на обоих предприятиях.

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