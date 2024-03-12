Европарламент принял закон об уголовной ответственности за обход санкций

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Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушения и обхода введенных Евросоюзом санкций «для гармонизации применения санкций ЕС во всех государствах-членах», сообщает РБК.

Инициативу поддержали 543 депутата, против проголосовали 45 парламентариев, 27 воздержались. Теперь ее предстоит одобрить Евросовету. «Закон вступит в силу через 20 дней после публикации в журнале ЕС, страны — члены блока должны будут включить его в национальное законодательство в течение года. Совет ЕС единогласно поддержал включение обхода санкций в список уголовных преступлений в ноябре 2022 года», — отмечает РБК.

По данным издания, законопроект касается не только антироссийских санкций, но и любых введенных Евросоюзом ограничений. «Новый закон устанавливает последовательные определения нарушений, включая незамораживание средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, перевод средств лицам, попадающим под санкции, или ведение бизнеса с государственными предприятиями стран, на которые распространяются санкции. Предоставление финансовых услуг или юридических консультаций в нарушение санкций также станет наказуемым преступлением», — приводит РБК фрагмент сообщения на сайте Европарламента.

Согласно инициативе, нарушившие санкции лица должны понести уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, а компании — облагаться штрафом. Предполагается, что страны Евросоюза смогут выбирать, будет судья налагать максимальный штраф, исходя из годового оборота компании или из абсолютных максимальных сумм.


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