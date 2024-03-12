СМИ: атака на завод в Нижнем Новгороде приведет к снижению выпуска бензина

Атака беспилотника на Нижегородский нефтеперерабатывающий завод «Лукойла» привела к остановке его крупнейшей установки первичной переработки, снизив мощности завода вдвое, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, частично это может быть компенсировано за счет загрузки других установок, однако рынок может потерять объем бензина и дизтоплива, эквивалентный около 2,5% внутрироссийского потребления. «Это сделает более сложной задачу правительства по сдерживанию цен на топливо в текущем году: биржевые котировки 12 марта уже перешли к росту, — пишет „Коммерсант“. — Стоимость основных видов топлива выросла на бирже 12 марта на фоне повреждения Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа, одного из крупнейших в Центральной России. Цена бензина АИ-95 на бирже СПбМТСБ выросла в европейской части России на 1,3%, до 59,4 тыс. руб., бензин АИ-92 подорожал на 1,4%, до 47,6 тыс. руб. Летнее дизтопливо подорожало на 1,4%, до 60,8 тыс. руб. за тонну».

Издание отмечает, что в Минэнерго и «Лукойле» комментировать ситуацию не стали.

12 марта беспилотник атаковал нефтебазу в Кстовской районе Нижегородской области. На предприятии загорелась одна из нефтеперерабатывающих установок.