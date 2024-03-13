Погода в Калининграде 13 марта

В среду, 13 марта, в Калининградской области ожидается прохладная облачная погода, возможны небольшие кратковременные дожди. По сведениям Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит +7°C. Ветер южный, 2 метра в секунду, давление — 762 миллиметров рт. ст. Ночью также ожидается небольшой дождь, а температура не поднимется выше +3°C.



По данным синоптиков, на побережье и на востоке региона температура в среду днем будет одинаковой, но в центральной части области она будет на градус выше. Средняя температура на всей территории области — 6-7 °C, а небольшой кратковременный дождь стоит ожидать ближе к вечеру.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в Калининграде с утра ожидается морось и пасмурная погода. Утром воздух прогреется до +5°C , днем до +6,7°C, а вечером — до +6°C. Влажность 99%. В ночь на среду столбик термометра опустится до +4°C, осадков не ожидается.

Согласно оперативному прогнозу областного управления МЧС, неблагоприятных и опасных метеорологических явлений 13 марта не ожидается. В ведомстве прогнозируют облачную с прояснениями погоду, юго-восточный и южный ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью, по данным МЧС, +1...+5°С, днём +4...+8°С. Видимость 3-6 км.