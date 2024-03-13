В Ленинградском ОМВД Калининграда сообщили о «критическом оттоке сотрудников»

В Ленинградском отделе МВД по Калининграду выявлены серьезные проблемы со штатом участковых уполномоченных. Об этом в среду, 12 марта, после доклада о состоянии оперативной обстановки в районе за 2023 год на заседании комиссии горсовета по местному самоуправлению и социальной политике сообщил представитель отдела Никита Люкин.



Отвечая на вопрос депутата от КПРФ Тамиллы Чернышевой, Люкин сообщил, что численность штата участковых на сегодня 38 человек.

«Ежедневно на работу выходят порядка 15 человек живых лиц. Числится с учетом декретов и постоянной учебы где-то еще 10», — продолжил Люкин.

«Получается, у вас больше половины некомплект?» — уточнила депутат.

«Меньше половины некомплект», — ответил полицейский.

Для привлечения сотрудников в органы внутренних дел, по словам сотрудника, проводится комплекс мероприятий, в который входят сотрудничество с Калининградским бизнес-колледжем (факультет правоохранительной деятельности) и агитационная работа в БФУ имени Канта, КГТУ и РАНХиГС. Однако, как пояснил Люкин, студенты в полицию идут неохотно «ввиду невысокой стартовой зарплаты».

«Некомплект увеличился на 5% за год, — добавил Люкин. — Отток существует. Отток уже критический. 42 тысячи на приходе младший лейтенант получает. Это конкретно зарплата без премий, надбавок, переработок и совмещений по должности».