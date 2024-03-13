Глава МЧС РФ: «Оповещение через домофон — это очень перспективно»

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Домофоны могут стать важной частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Такое мнение высказал глава МЧС РФ Александр Куренков, пишет «Интерфакс».

«Оповещение через домофон — это очень перспективно, особенно когда иной возможности нет. Если эта система будет работать, мы сможем не только предупредить, но и оперативно рассказать о правильных действиях и их последовательности», — подчеркнул Куренков, уточнив, что телевизор, по которому могут передать предупреждающую информацию, не всегда бывает включен, как и телефон.

Как отмечает информагентство, среду главе МЧС продемонстрировали систему «Умный домофон», позволяющую проинформировать жильцов дома о пожаре, ЧС, ее угрозе через трубку домофона в квартире.

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