РЖД ввели сезонную скидку на билеты в купе для пассажиров с детьми

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ОАО РЖД вводит новый тариф для пассажиров купейных вагонов поездов дальнего следования, путешествующих с детьми до 18 лет. Они смогут приобрести билет со скидкой 15%. Об этом сообщается на сайте компании со ссылкой на ее главу Олега Белозерова.

Новый тариф получил название «Путешествуй с детьми», он будет действовать в весенний и осенне-зимний периоды при покупке билетов в купейные вагоны поездов дальнего следования.

«В Год семьи, объявленный Указом Президента, мы запускаем акцию „Путешествуй с детьми“, в рамках которой будет предложена скидка 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет», — уточнил Белозеров.

Для получения скидки необходимо в одном заказе (можно приобрести до четырех билетов) оформить проездные документы на ребенка до 18 лет и его сопровождающих.

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