Погода в Калининграде 14 марта

В четверг, 14 марта, в Калининградской области ожидается потепление. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в регионе поднимется до +11°C.

День обещают без осадков. Ветер южный, три метра в секунду. Атмосферное давление — 760 миллиметров рт. ст. Ночью столбик термометра опустится до +6-7°C.

Согласно сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральной части региона температура воздуха составит +11°C, однако на побережье около +8°C, на востоке области +10°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), воздух прогреется до +11.4°C, к вечеру похолодает до 9°C. Ветер южный, два метра в секунду. Влажность — 99%.

Синоптики сообщества «Погода и метеоявления Калининградской области» прогнозируют потепление днем до +9...+13°С. «При этом ожидается переменная облачность и без существенных осадков (небольшие дожди не исключены в вечерние часы на побережье и западе области), в утренние часы также ожидается туман. Ветер южный и юго-западный, 4-7 м/с», — сообщают эксперты.

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