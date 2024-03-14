Погода в Калининграде 14 марта

В четверг, 14 марта, в Калининградской области ожидается потепление. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха в регионе поднимется до +11°C.

День обещают без осадков. Ветер южный, три метра в секунду. Атмосферное давление — 760 миллиметров рт. ст. Ночью столбик термометра опустится до +6-7°C.

Согласно сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральной части региона температура воздуха составит +11°C, однако на побережье около +8°C, на востоке области +10°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), воздух прогреется до +11.4°C, к вечеру похолодает до 9°C. Ветер южный, два метра в секунду. Влажность — 99%.