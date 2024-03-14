На строительство водозаборных сооружений под Отрадным выделяют 1,5 млрд рублей

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На строительство водозаборных сооружений и водовода от Светлогорска до посёлка Приморье выделяют 1,51 млрд рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Финансирование рассчитано на два года: 2024-м на проект намерены направить 860 млн рублей, в 2025-м — 650 млн рублей.

В 2021 году Калининградской области одобрили инфраструктурный кредит размером около 3,1 млрд рублей. 0,7 млрд рублей из него планировали потратить на строительство водозаборных сооружений в Отрадном и водовода от Светлогорска до Приморья.

«Мы столкнулись с той проблемой, что в связи с тем количеством туристов, которые посетили нашу Калининградскую область, и в данном случае Светлогорск, летом 2020 года появились проблемы: когда в пиковые нагрузки по разбору воды Светлогорск периодически оставался без воды. То есть резервуаров чистой воды было недостаточно», — ранее пояснял министр строительства области Сергей Черномаз. Проблему власти намеревались решить путем строительства дополнительной водозаборной станции.

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