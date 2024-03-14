На строительство водозаборных сооружений под Отрадным выделяют 1,5 млрд рублей

На строительство водозаборных сооружений и водовода от Светлогорска до посёлка Приморье выделяют 1,51 млрд рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Финансирование рассчитано на два года: 2024-м на проект намерены направить 860 млн рублей, в 2025-м — 650 млн рублей.

В 2021 году Калининградской области одобрили инфраструктурный кредит размером около 3,1 млрд рублей. 0,7 млрд рублей из него планировали потратить на строительство водозаборных сооружений в Отрадном и водовода от Светлогорска до Приморья.