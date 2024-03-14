Мэр Варшавы сообщил о выделении 117 млн злотых на строительство бомбоубежищ

117 млн злотых (около $27 млн) планируется выделить на строительство бомбоубежищ и иные меры безопасности в Варшаве. Об этом сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский, пишет «Коммерсант» со ссылкой на издание Politico.

Как уточнил Тшасковский, деньги будут освоены в ближайшие три года. В течение этого срока планируются «наиболее значительные инвестиции, которые позволят подготовиться к любому непредвиденному обстоятельству». На выделенные средства предстоит обеспечить укрытия электричеством и водоснабжением, а также подготовить медицинские учреждения к работе в чрезвычайных ситуациях. Также власти Варшавы хотят оборудовать под укрытия подземные парковки и станции метро. По словам мэра, перепрофилировать под бомбоубежища планируется около 7 млн кв. м территории в столице Польши.

Согласно данным проведенного исследования, на сегодня менее 4% населения Польши имеют доступ к укрытиям в случае атаки. Кроме того, там нет необходимого оборудования, а сами помещения не соответствуют техническим характеристикам.