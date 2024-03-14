В Калининграде нейросеть научили «ловить» вандалов, рисующих на остановках

Для распознавания появившихся в городе граффити и других подобных актов вандализма в Калининграде уже более года используют нейросеть QWATCHER. Её разработали учёные БФУ имени Канта совместно с «Безопасным городом». 13 марта программный комплекс представили на выставке «Россия» на ВДНХ, сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.



«Специально обученная нейросеть в режиме реального времени обрабатывает данные с камер видеонаблюдения „Безопасного города“, фиксирует появление новых граффити и других рисунков и передает сигнал на рабочее место оператора для принятия решения о реагировании на ситуацию. Если распознавание произошло верно, оператор передает информацию в Единую дежурную диспетчерскую службу», — говорится в сообщении.

В 2023 году нейросеть распознала и передала информацию о более чем 80 граффити, которые были нанесены на остановочные пункты, исторические и другие объекты. Ещё более 10 нарушений было зафиксировано с начала текущего года. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в «Безопасном городе», часть нарушителей удалось задержать «по горячим следам».

«Выявляя акты вандализма на ранней стадии, нейросеть позволяет экономить бюджет коммунальных служб. Это пример удачного и социально важного применения технологий искусственного интеллекта. Мы и дальше продолжим совместную работу с калининградскими учёными в этом направлении, будем использовать потенциал и наработки наших научных центров», — прокомментировал министр цифровых технологий и связи Калининградской области Леван Дараселия.