«Росгранстрой» хочет модернизировать электронную очередь на границе

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Калининградский филиал «Росгранстроя» направил в Министерство транспорта РФ предложения по совершенствованию работы электронной очереди в международных автомобильных пунктах пропуска, сообщает РБК.

На конференции Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) руководитель регионального ведомства Владимир Барашков выразил надежду, что к лету эти инициативы рассмотрят и утвердят в федеральном министерстве. По его мнению, в первую очередь необходимо решать вопрос пропуска через границу скоропортящихся, специальных и опасных грузов. Действующее постановление не предусматривает приоритетный пропуск отдельного транспорта.

«Как показывает практика, все проблемы [на пропускном пункте] на сегодняшний день возникают именно из-за этого. Причем все связано не со сроками скоропорта, а с условиями перевозки, — пояснил Владимир Барашков. — Одно дело, если машина приходит с продуктами питания, у которых срок реализации 15 суток и совсем другой вопрос, когда приезжает машина с замороженными до — 18 градусов наггетсами, которая может до полугода стоять, а все они попадают под категорию скоропорта».

При этом руководитель регионального филиала «Росгранстроя» считает, что работа электронной очереди не наладится до тех пор, пока литовская сторона не начнет «нормального взаимодействия». «На сегодняшний день прибалтийские соседи ограничили пропускную способность российских большегрузов через МАПП „Чернышевское“ без объяснения причин. По словам Владимира Барашкова, за сутки там сегодня проходит около 30 фур, при этом за ночь зачастую не выходит ни одна машина», — отмечает РБК.

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