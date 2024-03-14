У светлогорских Солнечных часов пришлось заменить 60% смальты (фото)

У Солнечных часов, демонтированных с променада Светлогорска пришлось заменить около 60% смальты. Об этом в четверг, 14 марта, «Новому Калининграду» рассказал директор компании «Гран-Мар» Игорь Беляев (его компания занимается реставрацией объекта культурного наследия).



«Самое сложное было — 70 сантиметров бетонного основания снять, — рассказал он о процессе реставрации. — Мы думали, что механическим машинками это сделаем — бесполезно. Нам пришлось его стачивать алмазными дисками. Этот процесс длился пять месяцев. Там еще была беспорядочно набросана арматура, которая никакой роли не играла. Когда эта арматура попадалась, алмазные диски горели. Генподрядчик, компания „Геоизол“, перебрал все крупные компании в России. Когда их представители приезжали и видели это, сразу отказывались. Такая очистка смальта была сделана впервые в России. Нам даже итальянцы говорили: „Ребята, вы этого не сделаете“».

Смальту компания закупила на псковском заводе, а надзор, по словам Беляева, проводил главный инженер компании «ЭкспертПроектРеставрация» Кирилл Демещенко. Руководитель Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов пояснил, что местами старая смальта буквально рассыпалась в руках реставраторов, и восстановить ее было невозможно. Поэтому подрядчик по каталогам подбирал идентичные материалы.

«Старую смальту от новой практически не отличить, — добавил Беляев. — Но со старой смальтой что только ни делали. Ее и эпоксидкой мазали. Мы все это очищали. Вероятно, в то время не могли делать по-другому — не было материалов. Смальта где-то московская была, где-то лисичанская, где-то горячепрессованная, а где-то плавленная, местами даже керамическая плитка добавлялась. Но все было сделано достаточно хорошо», — добавил Беляев.

Солнечные часы «Зодиак» в стиле советского модернизма — работа авторского коллектива под руководством Николая Фролова. Памятник был создан в 1974 году в рамках строительства и обустройства лестничного спуска. Часы выполнены из каменной смальты в технике римской мозаики, созданной по схеме обратного набора. За оригинальность композиции и точность отображения времени памятник занесли в книгу рекордов Гиннеса. Около солнечных часов установлена скульптура «Шар» из мозаики. На ней закреплена бронзовая пластина с подробным описанием всех элементов часов и поправок на каждый месяц года.