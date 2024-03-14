Техническая ошибка: коммунальщики просят не верить письмам об отключении газа

Техническая ошибка: коммунальщики просят не верить письмам об отключении газа
Фото Нового Калининграда
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«Калининградгазификация» назвала «технической ошибкой» письма, которые в марте получают жители региона от филиала «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» об отсутствии информации о заключении договора на техническое обслуживание газового оборудования.

«В случае, если в марте текущего года Вам поступило письмо от поставщика природного газа <...> об отсутствии информации о заключенном с АО „Калининградгазификация“ договоре на техническое обслуживание внутриквартирного (внутридомового) газового оборудования и при этом у Вас имеется на руках такой фактически подписанный и возвращенный в адрес АО „Калининградгазификация“ договор, в том числе если Вы заключили указанный договор посредством присоединения к публичной оферте на сайте www.gaz39.ru, просим Вас не предпринимать каких-либо действий», — говорится в сообщении.

В нем также указано, что письма с угрозами отключить газ жителям области пришли «по причине сбоя в работе программного обеспечения», который сейчас устраняется. «Все фактически заключенные договоры будут приняты к учету и информация о них будет отражена в информационных базах данных ООО „Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург“ и АО „Калининградгазификация“. Обращаться повторно для заключения договоров на техническое обслуживание газового оборудования не требуется. Приостановление газоснабжения в указанных случаях применяться не будет», — отмечает снабжающая организация.

При этом в случае, если договора нет, «необходимо руководствоваться содержанием поступившего в Ваш адрес письма и принять меры к заключению договора на техническое обслуживание газового оборудования», добавили в «Калининградгазификации».



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