Акватермальный комплекс со SPA: инвесторы показали, как будет выглядеть «Водный мир»

Акватермальный комплекс со SPA: инвесторы показали, как будет выглядеть «Водный мир»
Эскиз с сайта госкорпорации "Туризм.РФ"
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«Водный мир», который планируется построить под Калининградом, это всесезонный акватермальный комплекс с фудкортом и зоной SPA площадью более 5 200 квадратных метров. Об этом говорится на сайте госкорпорации развития территорий «Туризм.рф».

«Водный мир» планируется построить в поселке Ласкино Гурьевского ГО к концу 2026 года. Проект также предусматривает строительство гостевых домов, создание детской и спортивной инфраструктуры. По территории туристического комплекса планируется возвести теплые стеклянные переходы. Планируется, что комплекс смогут посещать более 120 тыс. человек в год, и он позволит создать 540 новых рабочих мест.

«Благодаря реализации проекта дополнительное развитие на территории Калининградской области получит деловой туризм. Для проведения мероприятий на базе нового туристического комплекса предусмотрены пространства для организации деловых мероприятий и конференций вместимостью до 350 человек», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что госкорпорация «Туризм.РФ» стала соучредителем ООО «Водный мир» в Калининграде, другим владельцем компании является местный бизнесмен Валентин Кравченко. Он является совладельцем ООО «Статус», на балансе которого находится отель «Балтийская корона» на 28 номеров в Зеленоградске.

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