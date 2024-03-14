«Коммерсант»: в Калининградской области хотят построить «Водный мир»

Госкорпорация «Туризм.РФ» стала соучредителем ООО «Водный мир» в Калининграде, сообщает «Коммерсант». Согласно ЕГРЮЛ, другим владельцем компании выступает местный бизнесмен Валентин Кравченко.

В «Туризм.РФ» пояснили, что речь идет о совместной проектной компании, однако подробности проекта «Коммерсанту» не раскрыли.

Валентин Кравченко является совладельцем ООО «Статус», на балансе которого находится отель «Балтийская корона» на 28 номеров в Зеленоградске. Ему также принадлежит несколько юрлиц, зарегистрированных в Калининграде (данные Kartoteka.ru).

Генеральный директор управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич в разговоре с «Коммерсантом» предположил, что в рамках нового проекта «Туризм.РФ» речь идет о строительстве объекта на 500–600 юнитов в прибрежной зоне. «Непосредственно под отель планируется выделить около 200 номеров, остальное — апартаменты. По его подсчетам, объем инвестиций в проект может составить 7,5–9 млрд рублей, а срок окупаемости — семь-восемь лет», — пишет издание.

Ранее госкорпорация анонсировала создание в регионе курорта «Белая дюна» в районе пос. Поваровка. Федеральный центр намерен оказать проекту финансовую поддержку. Объем инвестиций предварительно оценивается в 300 млрд рублей.