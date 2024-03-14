Калининградцам обещают аномальное тепло, а затем — резкое похолодание

В Калининградской области в ближайшие дни обещают резкое изменение погоды. По данным экспертов сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», после аномального тепла в пятницу и субботу, в воскресенье жителей региона ждет резкое похолодание.



«В пятницу и субботу нас ждет аномально теплая погода с вероятностью „перекрытия“ суточных рекордов, а уже в воскресенье — холод, усиление ветра и осадки в смешанных фазах в тыловом секторе циклона. И если в пятницу обойдется без существенных осадков, то в субботу пик тепла будет сопровождаться конвективными процессами — вероятны ливни и грозы. В общем — сплошная весення нестабильность и „борьба сезонов“», — говорится в сообщении группы.

По данным сообщества, в пятницу днем воздух прогреется до +9...+12°С, будет облачно с прояснениями и без существенных осадков, в субботу ожидается +10...+15°С (на побережье около +7...+12°С), переменная облачность и периодические дожди/ливни. В воскресенье похолодает до +1...+4°С, вечером температура опустится до нуля. Вероятны смешанные осадки в виде дождя/мокрого снега/крупы и усиление ветра.