Погода в Калининграде 15 марта

В пятницу, 15 марта, в Калининградской области ожидается пасмурная, но довольно теплая для начала весны погода, осадков не ожидается. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха днем достигнет +12°C. Ветер южный, около 5 м/с.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды также прогнозирует в пятницу около +12°C (на побережье — до +8°C, а на востоке области — до +10°C). Ночью столбик термометра в Калининграде и приморских городах опустится до +6°C, а в удаленных восточных муниципалитетах — до +2°C.

Согласно прогнозу «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo), днем в Калининграде воздух прогреется до +11,8°C. Атмосферное давление — 760 мм, влажность — 83%.

Согласно оперативному прогнозу МЧС России по Калининградской области, в регионе неблагоприятных и опасных метеорологических явлений не прогнозируется.

По мнению экспертов сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области», в пятницу по Калининграду и области ожидается около +9...+12°С, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

«В ближайшие дни произойдет быстрая смена прогретых воздушных масс из субтропического пояса на противоположные, холодные воздушные массы из северных широт, — предупреждают эксперты сообщества. — Условием для этого станет наличие циклонической депрессии над северной и западной частью Европы: в ее составе в субботу через Балтику пройдет циклон, который и станет „поворотной точкой“ в перемене характера погоды по мере смещения теплого и холодного сектора циклона».