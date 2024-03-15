В Балтийске 14 марта был побит суточный температурный рекорд

В Балтийске 14 марта был побит суточный температурный рекорд
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Стихия

В Балтийске в четверг, 14 марта, был побит температурный рекорд, зафиксированный в 2008 году. Как сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», максимальные значения были превышены сразу на полтора градуса — воздух в городе прогрелся до 12,3°С.

«В четверг в условиях солнечного прогрева и относительно тёплой воздушной массы температура по области поднялась до +10...+13°С, — рассказали эксперты. — И хотя метеостанции Калининграда не хватило 0,6°С до рекорда, максимальное суточное значение было обновлено в Балтийске».

Администраторы паблика также отмечают, что максимальная в регионе температура в четверг была зафиксирована все-таки не в Балтийске, а в Пионерском (+13,1°С), однако там отсутствует архив рекордов. Также до +13°С столбик термометра поднялся в Храброво.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter