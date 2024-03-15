В Балтийске 14 марта был побит суточный температурный рекорд

В Балтийске в четверг, 14 марта, был побит температурный рекорд, зафиксированный в 2008 году. Как сообщают эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», максимальные значения были превышены сразу на полтора градуса — воздух в городе прогрелся до 12,3°С.



«В четверг в условиях солнечного прогрева и относительно тёплой воздушной массы температура по области поднялась до +10...+13°С, — рассказали эксперты. — И хотя метеостанции Калининграда не хватило 0,6°С до рекорда, максимальное суточное значение было обновлено в Балтийске».

Администраторы паблика также отмечают, что максимальная в регионе температура в четверг была зафиксирована все-таки не в Балтийске, а в Пионерском (+13,1°С), однако там отсутствует архив рекордов. Также до +13°С столбик термометра поднялся в Храброво.