Алиханов объяснил, почему нельзя добавить вагоны в поезда до «большой России»

Алиханов объяснил, почему нельзя добавить вагоны в поезда до «большой России»
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Добавить дополнительные вагоны в поезда, следующие в «большую Россию», невозможно из-за ограничений литовской стороны. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов, отвечая на вопрос калининградца, пожаловавшегося на рост цены на билеты в плацкарте до 8 000 рублей на стене страницы Алиханова «ВКонтакте».

«За месяц до поездки ни одного билета, и те на плацкарт стоят 8000₽! — написал комментатор. — Про самолёт я вообще молчу. Где субсидии?»

«Потому что Литва не снимает ограничения в 300 человек в поезде, — пояснил глава региона. — Это решение Литвы, а не наше. К сожалению, усилия нашего МИД не дали результата».

В министерстве развития инфраструктуры пояснили, что этот вопрос «решается на федеральном уровне».

«Ориентировочно с 1 мая планируется распространить субсидию на всех жителей Калининградской области. Решение будет официально опубликовано, следите, пожалуйста, за новостями в СМИ, — напомнили в министерстве. — Дефицит мест на пассажирские поезда дальнего следования возник из-за ограничений с литовской стороны на максимальное разрешенное количество пассажиров в одном транзитном поезде. Увеличение состава или назначение дополнительных поездов, к сожалению, невозможно, так как не согласовывается литовской стороной. Рекомендуем приобретать билеты заранее, продажи открываются от 60-90 суток до отправления поезда. Отправили обращение в адрес Министерства транспорта России о необходимости повторно проработать с литовской стороной вопрос отмены таких ограничений».

Ранее сообщалось, что ОАО РЖД вводит новый тариф для пассажиров купейных вагонов поездов дальнего следования, путешествующих с детьми до 18 лет. Они смогут приобрести билет со скидкой 15%.

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