С апреля Ozon вводит сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов

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С апреля этого года онлайн-ретейлер Ozon вводит сервисный сбор для владельцев пунктов выдачи заказов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

«С апреля 2024 года Ozon введет сервисный сбор для партнеров — владельцев пунктов выдачи — он пойдет на дополнительные инвестиции в привлечение клиентов, обеспечение доступных цен, продвижение пунктов выдачи и так далее. Небольших и начинающих предпринимателей Ozon поддержит — для них сбор будет составлять всего 1 рубль в месяц за пункт», — пояснили в пресс-службе ретейлера.

Уточняется, что при расчете размера сбора будут учитывать плотность населения в городе, где находится ПВЗ, средние расходы на аренду, оборот пункта, а также другие факторы. Предприниматели уже сейчас смогут посмотреть размер сбора для своей точки в личном кабинете приложения для партнеров.

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