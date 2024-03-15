В Калининграде объявлен сбор средств в помощь 10-летней Николь Леонтьевой

Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для своей давней подопечной — 10-летней Николь Леонтьевой. В этом году девочке вновь назначено восстановительное лечение в Москве и Санкт-Петербурге. Необходимо собрать 150 тысяч рублей на обследование специалистов и консультации, дорогу и проживание.



Николь родилась с пороком сердца, который не сразу выявили и который вызывал тяжелое кислородное голодание. В месяц ей сделали серьезную операцию на сердце, последовали осложнения. В 6 месяцев поставили диагноз «гипоксически-ишемическое поражение головного мозга», появились сильные судороги, тяжёлая форма эпилепсии синдром Веста.

«Вся жизнь Николь — это постоянная борьба за здоровье, операции, клиники и регулярное интенсивное восстановительное лечение. Для достижения хороших результатов она нуждается в постоянной реабилитации, в том числе и медикаментозной», — отметили в фонде «Берег надежды».