В Калининграде объявлен сбор средств в помощь 10-летней Николь Леонтьевой

В Калининграде объявлен сбор средств в помощь 10-летней Николь Леонтьевой
Николь Леонтьева. Фото: фонд «Берег надежды»
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Благотворительный фонд «Берег надежды» объявил сбор средств для своей давней подопечной — 10-летней Николь Леонтьевой. В этом году девочке вновь назначено восстановительное лечение в Москве и Санкт-Петербурге. Необходимо собрать 150 тысяч рублей на обследование специалистов и консультации, дорогу и проживание.

Николь родилась с пороком сердца, который не сразу выявили и который вызывал тяжелое кислородное голодание. В месяц ей сделали серьезную операцию на сердце, последовали осложнения. В 6 месяцев поставили диагноз «гипоксически-ишемическое поражение головного мозга», появились сильные судороги, тяжёлая форма эпилепсии синдром Веста.

«Вся жизнь Николь — это постоянная борьба за здоровье, операции, клиники и регулярное интенсивное восстановительное лечение. Для достижения хороших результатов она нуждается в постоянной реабилитации, в том числе и медикаментозной», — отметили в фонде «Берег надежды».

Ссылка на сбор средств для Николь здесь.

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