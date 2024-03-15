Власти просят 15 марта воздержаться от поездок по Моспроспекту из-за ремонта

«Городское дорожное строительство и ремонт» уведомляет жителей Калининграда о проведении в течение дня 15 марта работ в конце Московского проспекта в районе ТЦ «Гиант», сообщили в пресс-службе администрации. Горожан просят при возможности выбирать альтернативные маршруты движения



«Ремонтники проводят фрезерование верхнего слоя с последующей укладкой нового асфальтобетона. Движение транспорта, в том числе общественного, будет организовано по полосам в обоих направлениях. Дорожные службы приносят калининградцам извинения за вынужденные неудобства и надеются на понимание», — сообщили в администрации.

Работы обещают завершить вечером в пятницу.