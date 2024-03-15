Ловить корюшку в регионе разрешили 43 компаниям

В преддверии начала корюшковой путины Западно-Балтийское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству оформило 87 разрешений на вылов корюшки в Куршском заливе, включая реки его бассейна. Об этом сообщила пресс-служба организации.



Разрешение на промысел европейской корюшки, в том числе снетков, получили 43 компании. Квоты на вылов корюшки не выдаются. Рыбаки начнут добычу после наступления «благоприятной промысловой обстановки». Рекомендуемый объём вылова корюшки на 2024 года — 300 тонн. «В прошлом году рыбаки добыли 11,030 тонны корюшки, что составляет почти 36% от рекомендованного объёма в 2023 году», — сообщили в агентстве по рыболовству. На сегодняшний день компании выловили около 2,150 тонны корюшки.