С начала года калининградцы вывезли за границу 748 домашних животных

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С начала 2024 года в Калининградской области в пунктах пропуска через госграницу РФ оформлено 748 ветеринарных сертификатов на вывоз животных-компаньонов в 29 стран мира. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Среди наиболее популярных направлений страны: ЕС, США, Аргентина, Намибия и др. Россельхознадзор напоминает, на территории Калининградской области оформление животного для выезда в ЕС осуществляется в ПКВП «Аэропорт Храброво», ПКВП СВХ «Инмар», а также в пунктах пропуска при пересечении границы.

При планировании поездки с домашним питомцем необходимо заблаговременно изучить правила ввоза страны, в которую планируется путешествие. Оформление животных в страны Евросоюза возможно в компоненте eCert информационной системы ФГИС «ВетИС», на основании поданной электронной заявки от владельца животного. Заранее подать сведения, необходимые для оформления ветеринарных документов, и записаться в режиме онлайн в конкретный пограничный контрольный ветеринарный пункт с выбором даты и времени для их получения можно на официальном сайте Россельхознадзора.

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