Власти запретили строительство в районе Дома офицеров в Калининграде

Власти запретили строительство в районе Дома офицеров в Калининграде
Фото: НПЦ по охране памятников
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Служба государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области установила зоны охраны здания Дома офицеров по ул. Кирова, 7. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации. Здание является объектом культурного наследия регионального значения. В довоенные времена в нём располагалась Восточно-Прусская ремесленная школа для девушек (архитекторы Х. Хопп, Г. Лукас, 1930 г.). Дом офицеров Дважды Краснознаменного Балтийского флота разместился в нем с 9 июля 1945 года на основании директивы народного комиссара обороны СССР.

В границах территории охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения запрещается капитальное строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление историко-градостроительной или природной среды. Также запрещено строительство линейных объектов и участков улично-дорожной сети. 

Кроме того, приказ накладывает ещё ряд ограничений: установку и эксплуатацию рекламных конструкций, баннеров, перетяжек над улицами, устройство глухих ограждений, размещение НТО. Также приказ запрещает замену брусчатых покрытий улиц и дорог на иные.

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Напомним, в марте 2023 года специалисты Научно-производственного центра по охране памятников сообщили, что Министерству обороны не удалось провести ремонт Дома офицеров Балтийского флота. Руководитель региональной Службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов тогда же сообщил, что в Минобороны не дают никаких обещаний по поводу будущего ремонта объекта, а простимулировать собственников нет возможности из-за введенного моратория.

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