Третий этап строительства казино в Куликово прошел госэкспертизу

Третий этап строительства игорно-гостиничного комплекса в Куликово получил положительное заключение экспертизы. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.



Комплекс предусмотрен на участке справа от существующего казино «Собрание». Авторы проекта использовали в качестве референса облик казино Encore Wynn в Лас-Вегасе. В мае 2021 года непубличное акционерное общество «Шамбала» стало победителем торгов на право аренды участка площадью 3,5 га под строительство казино с отелем уровня не ниже четырех звезд. В декабре 2021 года проект был одобрен на заседании регионального градостроительного совета.

В октябре 2022 года инвестору разрешили ввести в эксплуатацию первую очередь игорно-гостиничного комплекса в Куликово — одноэтажное казино со вспомогательными объектами.

Вторая очередь, как сообщалось ранее, предполагает строительство восьмиэтажного здания с отелем, ресторанами и спа-центром. В июле 2023 года компания «Шамбала» получила разрешение на ее строительство. Тогда же застройщику выдали порубочный билет на снос 21 дерева. В марте проект прошел экспертизу.

Как сообщил в своем отчете за 2023 год глава администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой, в 2024-2025 годах (в рамках второй очереди — прим. «Нового Калининграда») должны быть построены восьмиэтажная гостиница на 270 номеров и три ресторана на 315 посадочных мест. Уже проинвестировано 340 млн рублей, общий объем инвестиций планируется на уровне 3,5 млрд рублей.