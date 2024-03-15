В регионе началось голосование за территории для благоустройства в 2025 году (фото)

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

В Калининградской области началось голосование за территории, которые будут благоустроены в 2025 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Волонтёры проекта будут работать в супермаркетах и ТРЦ, сообщила пресс-служба городской администрации.



В Калининграде добровольцы ежедневно дежурят с 15 по 17 марта с 16:00 до 19:00 по адресам:

супермаркет «Виктория», пр. Калинина, 28,

супермаркет «Виктория», ул. Гайдара, 120,

супермаркет «Виктория», ул. Л. Шевцовой,1,

супермаркет «Спар», ул. Аксакова, 125,

ТРЦ «Европа», ул. Театральная 30,



ТРЦ «Плаза», Ленинский проспект, 30.

С 18 марта по 30 апреля волонтёры будут дежурить на этих точках только в будние дни с 16:00 до 19:00.

Проголосовать онлайн можно будет с 18 марта по 30 апреля на единой федеральной платформе https://za.gorodsreda.ru/.