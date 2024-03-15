Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

Умер актёр, театральный режиссер, педагог, писатель, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.



«Печальная новость... На 90-м году ушёл из жизни президент Театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт. С его именем связана целая эпоха в истории отечественного театра и кино», — написал Шапошников в своем Telegram-канале.

Позже сообщение о смерти актёра подтвердил Театр Сатиры. О дате прощания будет объявлено позднее.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году он окончил Театральное училище имени Щукина. С тех пор он служил в театре, в том числе с 1970 года — в Московском академическом театре сатиры. Ширвиндт ставил спектакли, снимался в кино, работал на эстраде, преподавал в Щукинском училище.

На посту худрука Театра сатиры он сменил Валентина Плучека в 2000 году. С 16 ноября 2021 года Ширвиндт стал президентом театра.

Александр Ширвиндт был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».