Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт

Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
Фото: Dmitry Rozhkov / commons.wikimedia.org / CC BY-SA 4.0

Умер актёр, театральный режиссер, педагог, писатель, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

«Печальная новость... На 90-м году ушёл из жизни президент Театра сатиры, народный артист России Александр Ширвиндт. С его именем связана целая эпоха в истории отечественного театра и кино», — написал Шапошников в своем Telegram-канале.

Позже сообщение о смерти актёра подтвердил Театр Сатиры. О дате прощания будет объявлено позднее.

Александр Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В 1956 году он окончил Театральное училище имени Щукина. С тех пор он служил в театре, в том числе с 1970 года — в Московском академическом театре сатиры. Ширвиндт ставил спектакли, снимался в кино, работал на эстраде, преподавал в Щукинском училище.

На посту худрука Театра сатиры он сменил Валентина Плучека в 2000 году. С 16 ноября 2021 года Ширвиндт стал президентом театра.

Александр Ширвиндт был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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