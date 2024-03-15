Минюст обновил реестр иноагентов

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В него вошли семь человек, следует из базы данных ведомства на сайте.



Список пополнили:

— доктор экономических наук, бывший профессор НИУ ВШЭ Игорь Липсиц,

— режиссёр Рома Либеров,

— журналист Марианна Беленькая,

— актёр Семён Трескунов,

— экс-депутат Совета депутатов Новосибирска, экс-глава предвыборного штаба Бориса Надеждина в Новосибирске Светлана Каверзина,

— экс-майор полиции Олег Кашинцев,

— активист Кирилл Ишутин.

Из реестра иноагентов исключили блогера Николая Соболева и бывшего главреда «Орловских новостей» Дениса Константинова. В Минюсте отметили, что статус снят «в связи с утратой признаков иностранного агента».