На выходных в Калининградской области ожидается резкий перепад температур

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На выходных в Калининградской области ожидается резкий перепад температур. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха днем в субботу, 16 марта, достигнет +13°C, но уже в воскресенье, 17 марта, столбик термометра опустится до +3°C. Возможны умеренные осадки. Ветер — от четырех до шести метров в секунду.

В ночь с субботу на воскресенье по прогнозам синоптиков температура опустится до +3°C, вероятен дождь со снегом.

По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу воздух прогреется до +13°C. Прогнозируется умеренный дождь. Днем в воскресенье температура воздуха составит +4°C. Синоптики ожидают смешанные осадки в виде снега с дождем.

Прогноз погоды «Нового Калининграда» (данные предоставлены Gismeteo) сообщает о +9°C днем 16 марта. Погода ожидается пасмурная, небольшой дождь. Ветер южный, 3 м/с. В воскресенье прогнозируется похолодание до +4°C и небольшой снег с дождем.

«Утро [16 марта] начинается с локальных ливней на линии теплого атмосферного фронта, которые прошли в стороне от Калининграда и в настоящий момент смещаются к северной и восточной части региона, — утверждают эксперты сообщества „Погода и метеоявления Калининградской области“. — Далее нас ждёт южный сектор циклона с теплом и активной конвекцией: ближе к полудню по области начнётся активный рост кучево-дождевой облачности с ливнями и грозами, температура поднимется до +10...+15°С (на побережье будет чуть прохладнее). Уже после прохождения холодного фронта, в вечерние часы температура начнет понижаться и завтра не превысит +1...+4°С».


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