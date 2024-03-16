В Зеленоградске женщина налила зелёнку в урну с бюллетенями (фото)

В Зеленоградске женщина налила зелёнку в прозрачную урну с бюллетенями, сообщили «Новому Калининграду» очевидцы.

Инцидент произошел 16 марта на избирательном участке № 151 на ул. Октябрьской, 7 в здании центра помощи детям «Наш дом». Женщину задержали сотрудники полиции.

«Гражданка пенсионного возраста вылила в урну с бюллетенями окрашивающую жидкость зеленого цвета. Женщина, совершившая правонарушение, оперативно задержана сотрудниками полиции, дежурящими на участке. Все необходимые службы уведомлены. Избирательный участок продолжает работу в обычном режиме», — сообщили в местной администрации.



Оперативно связаться с пресс-службой Избирательной комиссии Калининградской области «Новому Калининграду» не удалось.

Голосование на выборах президента РФ проходит с 15 по 17 марта. Зарегистрированными кандидатами являются глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов и действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин.

Фото очевидцев и администрации Зеленоградского муниципального округа