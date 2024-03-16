Власти: бюллетени из залитой урны в Зеленоградске учтут в голосовании

Бюллетени из залитой зелёнкой урны в Зеленоградске учтут при голосовании, сообщил пресс-секретарь регионального правительства Дмитрий Лысков.

«По информации областного избиркома, находящиеся в урне бюллетени не получили серьезных повреждений и после экспертизы будут учтены в голосовании, — заявил чиновник. — Более того, красители не способны нанести значимый урон бумажному носителю бюллетеня. Также хочу отдельно отметить, что подобные действия подпадают под статью 141 УК РФ и грозят лишением свободы на срок до пяти лет».



Днем 16 марта женщина залила зеленку в прозрачную урну для голосования на избирательном участке №151 в Зеленоградске (ул. Октябрьская, 7). Ее задержала полиция. Участок продолжил работу в обычном режиме.

Дополнено: в пресс-службе регионального правительства заявили, что по словам пенсионерки она решила вылить зеленку в урну для голосования из-за телефонных мошенников. "Суть преступный схемы состояла в том что злоумышленники, выдавая себя за следователей правоохранительных органов, понуждали доверчивых граждан участвовать в якобы спецоперации по выявлению «поддельных бюллетеней» путем обливания их специальным красителем". - заявил Дмитрий Лысков. Согласно его данным, подобная схема применяется не только в Калининградской области.