Избирком: на участке в Калининграде тоже хотели облить урну

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На избирательном участке в Калининграда пресекли порчу урны, сообщила председатель регионального избиркома Инесса Винярская в видеообращении в телеграм-канале комиссии.

«В Калининградской области, к сожалению, зафиксированы факты, когда избиратели проносят красящие вещества на избирательные участки. В частности, в Зеленоградске на один из избирательных участков пришла избирательница, пронесла красящее вещество и, к сожалению, она его вылила на избирательную урну, вещество попало на бюллетени, — сказала Инесса Винярская. — В Калининграде подобный факт на избирательном участке удалось предотвратить, сотрудники правоохранительных органов задержали оперативно. Ничего не успела испортить».

В пресс-службе регионального избиркома «Новому Калининграду» сообщили, что инцидент произошел во дворе школы № 19 на улице Менделеева, где работают участки № 338, 339 и 340. Предотвратить его удалось «благодаря бдительным гражданам». Получить оперативный комментарий в пресс-службе областного УМВД «Новому Калининграду» не удалось.

Днем 16 марта 64-летняя местная жительница залила зеленку в прозрачную урну для голосования на избирательном участке № 151 в Зеленоградске (ул. Октябрьская, 7). На месте ее задержала полиция. Участок продолжил работу в обычном режиме. Урну опечатали, она больше не участвует в выборах, однако бюллетени из нее учтут при подсчете голосов. «Мы будем осматривать каждый избирательный бюллетень, который пострадал, и если там возможно установить волеизъявление, виден знак, который избирателем проставлен, они в обязательном порядке будут участвовать в подсчете и установлении итогов», — пояснила на видео Инесса Винярская.

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