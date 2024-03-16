СК возбудил дело из-за облитой зеленкой избирательной урны в Зеленоградске

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на избирательном участке в Зеленоградске, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, 16 марта 64-летняя женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней на избирательном участке №151 на ул. Октябрьской. В ближайшее время подозреваемую намерены доставить в подразделение регионального управление СКР, где следователи приступят к её допросу.

«Следственными органами СК России по Калининградской возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)», — отмечается в публикации. Максимальный срок наказания по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в пресс-службе регионального правительства заявили, что пенсионерка решила вылить зеленку в урну для голосования из-за телефонных мошенников. «Суть преступный схемы состояла в том что злоумышленники, выдавая себя за следователей правоохранительных органов, понуждали доверчивых граждан участвовать в якобы спецоперации по выявлению „поддельных бюллетеней“ путем обливания их специальным красителем», — сообщил пресс-секретарь областного правительства Дмитрий Лысков.

По данным регионального избиркома, урну опечатали, она больше не участвует в выборах, однако бюллетени из нее учтут при подсчете голосов.

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